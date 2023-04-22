越南富豪5年大增1.1倍 Tiffany首間直營店落戶胡志明市

越南經濟近年急速發展，當地有錢人亦愈來愈多，更吸引奢侈品牌進駐。其中，LVMH旗下Tiffany在越南胡志明市開設首家直營門市，於昨日（21日）試業。

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不過，Tiffany並非首次進軍越南市場，早前已在河內設有經銷商，但首間直營門市則選在胡志明市開設。Tiffany表示，非常期待持續擴大越南市場。

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據外媒報道，萊坊財富（Knight Frank）報告顯示，自2016年到2021年，越南擁有3,000萬美元或以上財富的人數大幅增長1.1倍，增幅位居亞洲第4，僅次於泰國、新加坡和中國。

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記者：郭秀慧