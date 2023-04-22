又一間會計師事務所大裁員 德勤計劃裁減1,200個美國職位

據外媒報道，為應對諮詢業務放緩，全球四大會計師行之一德勤（(Deloitte）將裁減美國業務1,200個職位，相當於當地僱員總人數約1.5%，而財務諮詢業務等領域的裁員幅度較高。

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根據德勤業績報告，去年美國員工人數增加25%，達到8.6萬人以上。德勤發言人表示，美國業務擁有強勁的客戶需求，部分業務表現則較為溫和，公司將在必要時採取適度的人事行動。

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事實上，受經濟不景影響，美國多間會計師事務所紛紛宣布裁員計劃。較早前，德勤競爭對手安永（EY）亦宣布裁減美國5%的僱員，相比之下，德勤的裁員幅度較小。

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記者：郭秀慧