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【金價】 加息預期升溫 金價跌穿每盎司2,000美元

股樓投資 12:20 2023/04/22

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美國近日多名聯儲局官員「放鷹」，令加息預期升溫，帶動美元上升，金價則受壓，失守每盎司2,000美元水平，並連跌兩周。紐約期金收市報每盎司1,990.5美元，是3個星期以來的最低收市位，跌幅1.4%或28.6美元，一周累計跌1.3%。與4月13日創下的3年高位2,048.6美元相比，跌幅達2.8%。

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

道明證券（TD Securities）研究報告表示，在需求淡季的情況下，金價在第二季進一步下跌的風險很大，但相信今年下半年金價可能會持續上漲至每盎司2,100美元。報告指出，金價主要受到實質利率仍低、美元轉弱的擔憂、消費需求回升，以及央行買盤強勁等因素的支撐。

【大行報告】滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
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記者：郭秀慧

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