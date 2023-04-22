【鋰業股】智利宣布鋰產業國有化 美鋰礦股急瀉

智利總統博里奇（Gabriel Boric）表示，計劃設立國營鋰礦公司，實施鋰業國有化計劃。消息隨即拖累美國鋰礦股急跌，其中天齊鋰業（09696）持股的智利化工礦業（美﹕SQM），股價一度大跌21%。

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智利為僅次於澳洲的第二大鋰礦生產國，目前通過特許開發合同授權兩家私營企業開採鋰資源。近日智利公布國家鋰資源開發戰略， 計劃將國內鋰業國有化，以推動經濟及保護環境。

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博里奇表示，智利政府今年下半年將向國會提交創建國有鋰業公司的法案，該公司將同合作夥伴一同進行附加值產品項目開發。他表示，政府不會終止目前與兩家私營企業的合約，但希望各公司在合約到期前，對國家參與持開放態度。

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記者：郭秀慧