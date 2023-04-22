美前財長：美元未喪失全球儲備貨幣地位 質疑人民幣吸引力

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）接受外煤訪問時表示，不認同美元將失去儲備貨幣地位的觀點，並質疑人民幣作為準備貨幣的吸引力。他指出，減持美元的資金找不到其他出路，而人民幣難以取代美元，即使實施資本管制，仍有大量資金從中國快速流出，兼且資金雄厚，問題在於其他國家是否願意持有人民幣作為儲備。

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他認為，美元目前面對最大問題是美國國債過高，華府要做的事是解決財政長期持續性問題。與此同時，他呼籲拜登（Joe Biden）政府將重點放在支持國家財政，並加強美國相對中國的吸引力，並表態支持拜登反對共和黨倡議的削減開支方案。

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事實上，據國際貨幣基金（IMF）早前更新的全球外匯持有量資料庫數據，截至12月底，美元的外匯存底佔比已降至58%，是1995年以來最低水平。

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記者：郭秀慧