【華晨中國 1114】華晨汽車集團進入破產重組階段 傳瀋陽市政府收購華晨中國30%股權

據外媒引述消情人士報道，瀋陽市政府正考慮購入華晨汽車集團持有的華晨中國（01114）30.43%股份，從而間接持有合資企業華晨寶馬的股權。消息刺激股價一度大升5.1%，高見3.12元，收報3.05元，升2.7%。

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報道指，瀋陽市政府正在尋求向處於破產重組階段的華晨汽車集團，收購其持有華晨中國的30.43%股份，亦考慮最終收購所有華晨中國的股份，而收購香港上市公司30%或以上的股份會引發對剩餘股份的強制性無條件要約購買，不過買方可向市場監管機構申請豁免。另外，由於華晨汽車集團正進入破產重組，任何交易都須獲得債權人同意。

據消息人士透露，計劃仍處於討論階段，結果也可能不會達成任何交易。報道又指，瀋陽市政府已為潛在收購設立了一個名為瀋陽汽車的新實體。

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記者：郭秀慧