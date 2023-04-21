CCL窄幅橫行　連續4周在168點水平反覆徘徊

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報168.29點，按周微跌0.07%。指數連續4周在168點水平反覆徘徊，是3月23日本港銀行沒有跟隨美國加息後首周的市況。市場好淡消息交錯，令樓價出現窄幅橫行局面。

近期二手樓市拉鋸，業主態度強硬，而買家不願追價，影響成交轉淡，相信短期整體樓價繼續窄幅爭持。展望5月4日美國聯儲局公佈議息結果後，本港樓價走勢會有較明確的方向，仍有待5月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.30點，按周跌0.25%，指數連續4周企穩169點水平。CCL(中小型單位)報167.60點，按周跌0.17%，指數連續4周企穩167點水平。CCL(大型單位)報171.80點，按周升0.43%，指數連續4周企穩171點以上水平。

四區方面，三跌一升，帶動整體樓價出現爭持。港島CCL_Mass報173.52點，按周升0.84%，指數重上2022年10月水平，兼連升2周共1.54%。九龍CCL_Mass報165.15點，按周跌0.56%。新界東CCL_Mass報179.62點，按周跌0.47%，連跌2周共1.61%。新界西CCL_Mass報153.32點，按周跌0.83%。

2023年計，CCL累升7.35%，CCL Mass升8.31%，CCL(中小型單位)升8.31%，CCL(大型單位)升3.08%。港島升11.30%，九龍升9.53%，新界東升5.65%，新界西升5.43%。今年港島樓價升逾一成，升幅明顯跑贏大市。

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對於樓市，雷霆認為通關後一二手價量俱升，美息有機會比預期早回落，而且近期歐美銀行風波不斷，導致投資市場動盪，使市民察覺投資磚頭比較穩陣，有助樓市發展。

新地代理總經理胡致遠稱，發展商將於明天起開放示範單位，然後周六正式開始收票，視乎市場情況，最快下周展開銷售。單位價單提供23伙一房、86伙兩房及14伙三房戶，總值近10億元，扣除最高15%折扣，折實價介乎437.24萬至1,114.68萬元，折實呎價約13,518至19,321元。入場單位為漾景閣第5B座2樓A1室，實用面積297平方呎，價單定價514.4萬元，呎價17,320元，折實售價約437.24萬，折實呎價約14,722元。

University Hill首批單位折實平均呎價16,288元。據中原地產資料，同區屋苑中，雲滙4月二手成交平均呎價約16,589元、海日灣約16,455元、逸瓏灣約15,418元、朗濤則約15,152元，可見是次University Hill首批均價貼近二手。

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