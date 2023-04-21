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【內房業績】 中海外宏洋首季多賺近35% 績後股價升轉跌

股樓投資 19:45 2023/04/21

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中國海外宏洋（00081）公布今年首季業績，截至今年3月底止經營溢利約12.3億元人民幣，按年增長34.9%。惟績後股價轉跌，低見4.43元，最多跌2%，收報4.45元，跌1.5%。

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

公司首季營業額為90.9億元（人民幣，下同），按年增長32.8%。期內，集團及聯營公司及合營公司共錄得合約銷售額135億元，涉及銷售面積約115.5萬平方米，按年分別升47.4%及35.4%。截至3月底，累計認購而有待簽訂買賣合同總額約11.8億元，涉及面積約8.5萬平方米。

【聯通季績】 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%【見下頁

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集團表示，季內並無新增土地儲備，於3月31日持有位於內地可建樓面面積共約為2,370萬平方米之土地儲備。集團又指，所有發展中項目進度良好，大致上與工程計劃相符。

同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
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記者：郭秀慧

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港股 營業額 中國海外宏洋（00081）

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