▲ 【主權基金】挪威養老基金首季炒股勁賺6595億

全球最大的主權基金挪威養老基金公布，首季股票回報強勁，帶動首季整體回報率達5.9%，相當於8930億挪威克朗（約6595億港元）。

挪威養老基金股權投資的回報率為 7.4%，固定收益投資回報率為 2.7%，而非上市房地產回報率為 -1.0%，非上市可再生能源基礎設施回報率為 -3.8%。

挪威銀行投資管理副CEO Trond Grande 表示， 股權投資對季度的回報貢獻最大。 股市上漲在很大程度上是由科技和非必需消費品行業推動。

截至 3 月底止，基金規模為 14 萬億挪威克朗。基金的 70.1% 投資於股票，27.3% 投資於固定收益，2.4% 投資於非上市房地產，0.1% 投資於非上市可再生能源基礎設施。

截至去年底，基金於中港市場共投資827隻股份，市值共4124億挪威克朗（約3049億港元），五大持股分別為騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 、美團 （03690） 及港交所 （00388） ，市值共1154億挪威克朗（約853億港元）。

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記者：譚志偉