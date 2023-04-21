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【主權基金】挪威養老基金首季炒股勁賺6595億

股市 19:41 2023/04/21

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【主權基金】挪威養老基金首季炒股勁賺6595億

全球最大的主權基金挪威養老基金公布，首季股票回報強勁，帶動首季整體回報率達5.9%，相當於8930億挪威克朗（約6595億港元）。

挪威養老基金股權投資的回報率為 7.4%，固定收益投資回報率為 2.7%，而非上市房地產回報率為 -1.0%，非上市可再生能源基礎設施回報率為 -3.8%。

挪威銀行投資管理副CEO Trond Grande 表示，股權投資對季度的回報貢獻最大。股市上漲在很大程度上是由科技和非必需消費品行業推動。

截至 3 月底止，基金規模為 14 萬億挪威克朗。基金的 70.1% 投資於股票，27.3% 投資於固定收益，2.4% 投資於非上市房地產，0.1% 投資於非上市可再生能源基礎設施。

截至去年底，基金於中港市場共投資827隻股份，市值共4124億挪威克朗（約3049億港元），五大持股分別為騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 、美團 （03690） 及港交所 （00388） ，市值共1154億挪威克朗（約853億港元）。

【挪威退休金】挪威主權基金虧損破記錄　半年蝕萬億港元

【瑞信危機】瑞信最後一次AGM周二舉行　挪威主權基金：將投票反對瑞信主席在內7名董事連任

記者：譚志偉

港股 A股 美股 基金 股票 挪威克朗 挪威 養老基金
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