【家庭理財調查】恒生家庭理財規劃調查 人均擁有7個銀行戶口規劃個人及家庭理財

家庭理財日趨複雜，要策劃自己的個人理財事宜外，需為父母及子女有所安排。有見及此，恒生銀行發表家庭理財規劃調查報告，了解客戶的家庭理財規劃情況和需要。

恒生於2022年12月至2023年4月分階段進行一項關於家庭理財規劃的調查，訪問了超過200位30至64歲並持有港幣100萬元或以上流動資產的人士，以了解此客戶群的日常家庭理財習慣和意見。調查發現，平均每人擁有7個銀行戶口規劃個人及家庭理財，有93%認同附加戶口有助財富規劃。當中他們在策劃家庭財務時最常見的兩大痛點分別是未能輕易分開處理屬於個人/家庭的財務和資產及不了解市場有甚麼合適的財富增值產品，可迎合不同家庭成員的需要。

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為人父母者支出佔收入35%



調查亦顯示，為人父母的受訪者每月支出包括本身的個人開支（日常支出、儲蓄、投資等）佔其收入35%，其次是日常家庭開支（租金、樓宇按揭、水電煤等）佔33%，另分配給配偶/伴侣、父母/配偶的父母、子女及寵物的開支亦達32%。作為家中的經濟支柱，他們除了需要照顧子女財務需要外，有50%亦需要為父母提供財政支持。為了應付自己及家庭的日常與未來所需，每名受訪者現時平均持有7個銀行戶口。有關調查顯示高達93%受訪者認同，若可在自己名下戶口内開設一個或多個戶口，將有助策劃不同理財目標之資金。恆生因此推出優越理財附加『Family+戶口』，將財富管理方案進一步延伸，以便客戶可更靈活地配置資產，為自己及家人作出全面和周詳的規劃。

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責任編輯：陳玉蓮