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【儲局官員】哈克：聯儲局已接近加息尾聲　利率升至峰值後會在今年內維持

宏觀解讀 19:26 2023/04/21

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在聯邦公開市場委員會（FOMC）具投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）表示，預計需要進一步收緊政策，以確保限制性貨幣政策足以支持聯儲局兩大使命的支柱，並預計利率升至峰值後會維持不變，使貨幣政策能夠發揮作用。

博斯蒂克支持再加息一次

他預計聯儲局已接近加息行動的尾聲，今年會將利率上調至峰值，並維持利率不變。但表明需要保持謹慎，並稱CPI和個人消費支出指數等通脹指標下降存在滯後，所以自己不贊成持續加息，認為需要把腳步慢下來。

哈克又估計，家庭和企業的信貸環境將會因為銀行業事件收緊，或會放慢經濟活動和招聘，但現時仍不清楚整體影響程度。

另一方面，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）被問及是否仍然支持再加息一次時，確定自己仍是保持這個看法，並指出政策存在滯後。

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編輯：葉志偉

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