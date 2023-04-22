【宏觀術數@iM網欄】水星逆行+日蝕 港島大停電和星艦爆炸

筆者曾於3月份談及今年上半年重要星象，4月20日水星逆行遇上日偏蝕，並且會合天王星及恒星天囷星的特殊組合，讀起來已是一連串天象，更剛好太陽進入金牛座（穀雨節氣），星象解釋起來也稍複雜，不如藉這幾天發生實例分析徵驗。

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前文提過水星逆行之前的幾天容易帶來開於系統、通訊或航運等問題，果然於19日凌晨港島供電系統發生故障引發大範圍停電，擾攘好一陣子，幸而事發於深夜，對港交通、交易和商業的影響減少。當中有趣的一點為天王星於天星學本身主高科技和電子，發生停電系統固障也可算相當合理。而中東也門於同日卻發生了慈善活動，因為軍警鳴槍控制人流誤中電綫產生火花，觸發群眾恐慌而引致人踩人慘劇，死亡人數多於85人，類像又都和電力有關。踏正水星逆行涉及「航運」和高科技意外，相信不得不提SpaceX星艦於升空4分鐘後隨即爆炸事故。雖云世界每天都有新聞，如此類近的徵驗也足值得研究一下。肯至於會合的天囷星於中國古代星占主宰糧食和倉庫，因應日蝕的因素也是值得留意的。

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讀者可能認為日蝕、月蝕是常會發生，是否都是凶兆和克應是否如此大呢？實在於香港而言，下次類似日蝕是在2018年。而依術數原則日蝕和月蝕又屬於不利者居多，並且以能觀看到天象地區受到的影響最明顯，並且日蝕每每會涉及領導人，因為太陽星代表著君主尊長和尊貴，而月蝕則每每對財帛和女性不利，這也和太陰星於術數的類象有關。

術數和古文星均重視太陽和太陰

不論古今中外，都很重視太陽和太陰的照耀，認為是帶來生命力和幸運的，這點可以從不少古文明建築，很多時和冬至和夏至日照光綫穿透有關連可見一斑，這些古建築可能用於祭祀或作占卜，又或是古人給後人傳承的資訊可能未有定論，但無可否認古文明對日和月，與及天上繁星的重視，並不少於我們現今投放巨大資源作太空探索呢。

再看一下天星學中對太陽和太陰的重視，於天星擇日，日和月蝕前後幾天都是「大事勿用」的，即是重要典禮或重大建造動土奠基，或長久發展的事物都宜稍避。相反，天星擇日就特別是太陽和太陰「吉照」的時間和方位，並計屋宅「太陽到向和到方」作擇日，認為可以催吉鎮煞。天星擇吉也是不只中國獨有，西方星占亦會以太陰的一些組合選擇吉日或吉時，用作日常重要事務，甚或醫療手術等等。東西方星占在這方面互有開闔，其中一個原則是：「太陽主貴，太陰主富」，可能因此較重視實利社會選擇便略有不同。

至於去到個人命運，上期藉前美國總統特朗普命局作過一些介紹，未來日、月蝕相信對他仍是不利的。就算於平常百姓家，即使並非太陽、太陰星守命者，或不是日、月蝕出生者，星象變化帶來吉凶喜忌仍可能有影響力。以今年流年癸天干，斗數四化星便為太陰星化科，太陰本屬財星，化為科星於個人可以是因科名、學術而獲利，在傳統社會是名流學者或專業人仕等，於科技和金融世界則每每與財務計劃或互動性較強的互聯網或系統產品相關，由於癸年基調並非「穩紮穩打」，反而是破軍、貪狼帶動的大起大落，於流年類象更接近科技網絡資訊互動等事物會備受關注，會否和現時熱話的人工智能相關則仍有待徵驗。

於流年更要留意今年有兩次太陽和太陰化忌機會，首次是剛剛過去了甲寅和乙卯月，下次則是約今年12月和明年初1月的甲子和乙丑月，屆時再為大家分析。

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作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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