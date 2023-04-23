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【管理心得】虛擬保險公司舵手IT出身 　憑自身經驗深信「Sky is the limit」

14:00 2023/04/23

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Blue行政總裁兼執行董事孔德秋從終日對著電腦除錯的IT人，變成現時掌握整間公司發展命脈的重要舵手。（黃建輝攝）

不少畢業生很易被自身學歷限制，不敢作出改變，認為往後都要根據修讀的學科找工作。事實上，現今社會已不再設限。虛擬保險公司Blue行政總裁兼執行董事孔德秋（Charles）就是從掌管數據、終日對着電腦除錯的IT人，變身為掌握整間公司發展命脈的重要舵手。Charles更強調，正因自身經驗，深信「一切皆有可能」。所以覓人才時也不會只看學歷背景，反而多看潛力。

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在美國名校康奈爾大學修讀電機工程的Charles，修畢後自然踏入IT行業。他透露第一份工作是於美國顧問公司擔任IT顧問。其後因機緣巧合下加入華爾街的投資銀行，主要做IT系統測試的工作。他憶述，初入行時雄心勃勃，但愈做愈「懷疑人生」，「當時我每日只是對着電腦，不斷檢查軟件及系統、進行除錯（Debug）等煩瑣工作，老實說有段時間我更認為相當大材小用。」不過他後來發現，當時的工作並非沒有任何意義。他多年後回想，更認為是為他開拓人生另一扇窗的重要推手。

Charles坦言，剛進入投行工作時，他對金融機構的營運架構、業務缺乏認識，就連買賣股票的過程也不清楚。但因為當時的崗位要管理公司所有系統及數據，所以他可從中了解金融業的系統運作，認識公司不同部門的營運方式以及商業流程。

他笑言：

做IT不代表就只能專注於IT的工作，也可以從中偷師學習，切勿被自身的學歷定型。

他逐步摸透金融企業的運作及管理模式，並帶着相關經驗，先後加入多間知名金融機構擔起管理人員角色，看管資訊科技、行政管理、營運以及風險管理等部門。

能夠由IT人變成IT高管，到現時成為保險公司的行政總裁，Charles笑言：「或多或少都存在幸運成分。但最重要的還是心態，要願意學習，而且不要為自己設定限制。」他提到，一直深信「Sky is the limit（一切皆有可能）」的格言，所以當有機會接觸不同的事情，他必然會大膽多作嘗試，當中包括接手Blue行政總裁的重任。

Charles提及，他於2016年加入英傑華（Aviva）出任亞洲區首席風險官，不久之後就被告知要擔起重任，掌管與騰訊及高瓴資本合組虛擬保險公司，「保險行業向來傳統，要數碼化？絕對不容易！」不過，他再此拿出「Sky is the limit」的格言，並應用在Blue的核心價值上，決心要以創新服務如網上人壽保險，突破傳統框框，在市場突圍而出。

應對人才荒　忌定型他人

而這句烙印在Charles心上的格言，也成為他目前應對人才荒的方法。他提到，在尋覓人才時，不會只看重應徵者的CV（工作履歷）或學歷，「我也並非保險業出身，那是否代表我不能在保險業工作呢？我們不能定型他人。」他強調，最看重的是應徵者的心態，以及有沒有能力增進自身的價值。

他又指，來自不同行業、有不同背景的員工，反而有不同的思維。只要配合適當的培訓，絕對能夠讓他們發揮潛力，甚至拼湊出創新的想法，為公司帶來更革新的進步。

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