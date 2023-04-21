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英副首相藍韜文辭職 職場欺凌指控成立

環球社會熱點 18:53 2023/04/21

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英國副首相藍韜文（Dominic Raab）早前被指控職場欺凌，調查結果已於周四（20日）出爐。藍韜文周五（21日）早上宣布辭職，他在社交媒體Twitter上發表公開信，當時主動要求調查，並承諾一旦發現任何欺凌行為將會辭職，認為信守承諾非常重要。

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相關調查報告已交至首相辛偉誠（Rishi Sunak）手中，藍韜文在公開信引用報告內容指，自己在4年半中未曾對任何人大喊大叫，投擲雜物或以其他方式恐嚇更加不會發生，亦不曾故意貶低他人。

不過，報告確認兩項針對藍韜文的欺凌指控成立。惟藍韜文亦在信中質疑，調查結果有缺陷（flawed），將欺凌行為的門檻設置得太低，將開創危險先例。

藍韜文形容，相關指控虛偽，為推動變革的人帶來寒蟬效應。他亦批評調查過程存在不當行為，包括系統性地向媒體洩露歪曲和偽造的說法等。

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藍韜文亦指，自己為司法部帶來新的步伐、準則和挑戰，對因此造成的意外壓力和冒犯衷心致歉，惟強調相關改革正是民眾對在職官員的期望。藍韜文強調自己依然支持辛偉誠及其政府，一如去年7月對方競選時，指辛偉誠在充滿挑戰的時代證明自己是一個偉大首相。

是次已是英國政府內閣第二次有成員，因捲入欺凌風波而被允許辭職（allowed to resign）。去年11月時，前不管部國務大臣韋廉信（Gavin Williamson） 亦因涉及職場欺凌而請辭。

藍韜文去年11月時被前員工指控，在部門中創造恐懼文化。藍韜文否認指控，並在收到2次正式投訴後要求對自己展開調查。其後更多指控曝光，有報道顯示指控更多達24宗。

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責任編輯：李俊儀

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