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【日圓定存】日圓定存息最高5厘 花旗料圓滙最快半年內爆上120

18:05 2023/04/21

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花旗料明年日本才加息0.1厘至零利率。

日本新任央行行長植田和男將於下周五（4月28日）舉行首次議息會議，全球聚焦新帥會否調整債券孳息曲綫機制（YCC），美資大行花旗料6月才出招。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預期，日本央行於6月份才有機會調整YCC；目前假設的調整，是將YCC目標期限從10年縮短到5年或3年。

廖嘉豪又料，日本於2024年才會加息至零水平；而美元兌日圓3個月內預測為132，未來6到12個月預測為120。

上商料日央行下周議息按兵不動   圓滙135可吸納

剛卸任的前行長黑田東彥於去年12月20日，突放寬孳息曲綫控制（Yield Curve Control，YCC），把10年期國債目標收益率的上下波幅範圍，由0.25厘擴大至0.5厘，被視作轉鷹變相加息，一度刺激日圓狂飈至137；但今年卻忍手。

上商研究部主管林俊泓估計，日央行下周議息料維持不變；且料最快7月、甚至更遲才加息0.1厘至零利率。今年日圓的高低位預期介乎125到137，年底目標125；在135左右已值得低吸。

外電指，日本下周議息料不會有重大調整，市場聚焦植田的季度展望報告，例如CPI預測等；而野村及渣打齊料今年底日圓衝上120新關。

日圓今天（21日）報133.9，至於短期操作，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周美元兌日圓料在133.76遇阻力，135.4有支持；每百日圓兌港元介乎5.8到5.87算。

姜靜剖析，近期日圓約在132到134 窄幅整固，既受美元延續弱勢影響；再者，3月份日本生產物價指數（PPl）按年升幅回落至 7.2%，創一年半以來新低，緩減央行收緊貨幣政策的壓力。況且，近期植田的言論偏向鴿派，關注過早收緊幣策而無法實現 2% 通脹目標的風險，遂令圓滙的升幅受限。

但投資界憧憬日圓今年現拐點，作勢爆升。另回顧黑田東彥於3月10日最後一次主持議息會議，採按兵不動，當天日圓在136.5到136.9徘徊，每百日圓兌港元約在5.75至5.77。

分析指，追溯歷史，猶記得2013年當黑田上任時，日圓約為94；去年9月卻插水至150，最多急貶60%。而奉行寬鬆政策的黑田，2016年更推出負利率0.1厘，主政10年期間日圓貶值約40%。

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銀行蝕息吸存  惟花旗罕有削短存息  1個月減2厘至5厘

而大小港銀罕有蝕息搶存，包括發鈔行渣打香港（02888）、大新（02356）及大眾銀行等，皆提供較冷門的日圓定期存款；惟須注意，4月開局花旗卻狠削短存息兩厘、至僅得5厘。

綜觀高息榜︰
7天短存最高息︰南商2.8厘

1個月︰花旗以5厘膺冠絕全城的高息王

3個月最高︰華僑永亨0.01厘

華僑銀行經濟師謝棟銘認為，市場與日本央行不斷博弈，外資以日本的通脹持續升及大幅加薪，將迫使日央行放棄極度寬鬆的貨幣政策；激進派甚至料新舵手上台後就立即調整幣策。可是，日本投資者普遍相信日央行並不急於求變。

謝棟銘補充，日圓升值雖是今年滙市的最大共識，東西方幾乎一面倒睇好圓滙；但何時是轉捩點卻難料。且相信日央行於4月底的會議上調整寬鬆政策的可能性並不大。

此外，市料不少哈日族為暑假暢遊東京及大阪等熱門勝地早作部署，專家忠告日本達人，先行收集日圓再做短期定存，冀賺息幫補旅費；後市緊盯5月4日聯儲局議息結果。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

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