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【新股IPO】梅斯健康2415傳以9.1元下限定價 集6億
新股IPO 18:33 2023/04/21
內地線上健康平台梅斯健康 （新上市編號：02415） 將下周四（27日）掛牌，據外電報道，梅斯健康將以下限9.1元定價，以發行6680萬股計，集資約6.1億元。梅斯健康公開發售部分孖展早前錄4.6億元認購，超額認購5.7倍。
國際認購部分方面，梅斯健康早前獲6位基石投資者認購約3.1億元，包括Harvest認購約1.1億元、廣發全球認購9360萬元、安吉國融認購4680萬元、安吉交投和安吉創投分別認購2340萬元，以及七彩靈峰約1560萬元。
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記者：宋佩恩
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