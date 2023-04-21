【港元定存】港元半年定存最高4.18厘 大戶賺快閃息逾14萬元

▲ 港元6個月定存4.18厘於本月底截止。

本港走資加劇，銀行總結餘跌穿500億元，跌至逾14年低位，但今年仍未出現全周加港元定期存款息的銀行數目多於減息，市料凸顯業界的流動性充裕。

4月已開始倒數，全周共有10間銀行調整港元定期存款息，當中5加5減，另1間加減不一頻密調息。

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●華僑永亨吸理財新客 半年4.18厘下周日截止 先到先得 額滿即止

先說加息，華僑永亨突推破頂息，令中長息又再重返4厘。該行為指定理財新客提供專享額外獎賞，令半年期最高達4.18厘，但快閃息將於下周日（4月30日）截止；且優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

上述特惠息的附帶條件是全新「華僑永亨宏富理財」客戶，斥100萬元全新資金，6個月定存年利率現為3.58厘，該行指若以183天計算，可賺取17,949元利息（利息會因實際存款日數而有所差異）；計及現金獎賞3,000元，存百萬元共賺息20,949元。

華僑永亨拆解，4.18厘息分別由6個月3.58厘定存年利率、以及3,000元現金獎賞 （以100萬元計算，相等於加0.6厘年利率） 兩部分組成；而3.58厘的存款上限為800萬元， 每位合資格客戶僅可享現金獎賞3,000元一次。若存款超逾800萬元或以上，客戶可向分行職員查詢定存優惠利率。

此外，創興加中短息，最高息現為3個月期，提高0.1厘至3.25厘；建行亞洲一周4連加，最高息是3個月期，累升0.2厘至3.5厘；信銀國際上調半年期0.2厘至3.6厘；大眾銀行一周兩連加，1年期調高0.1厘至3.6厘。

●集友新招突圍 微信官號推小遊戲 送定存優惠券 門檻5萬元

另集友搞搞新意思，旗下微信官號（WeChat ID︰ Chiyubank） 推出「運動友高息」小遊戲，已關注該行微信官號的個人客戶完成小遊戲後，即可獲得「健康存款188天」定期存款優惠券一張。門檻只需等值5萬港元，可享港元年利率3.45厘，或美元年利率4.55厘優惠。遊戲連結如下，以微信打開︰https︰//plugin.i-lzhd.com/eDgvmEKesxpYGVAf。

反觀，渣打香港（02888）卻下調半年及1年期0.2厘，新息率罕有跟中銀香港（02388）及滙豐（HSBC）看齊。

先比拼4大行︰

1年期︰

中銀香港、滙豐及渣打3.4厘

恒生（00011）3.1厘

半年期︰

中銀香港、滙豐及渣打3.2厘

恒生3.19厘

3個月︰

滙豐及中銀3.1厘

渣打3厘（只供中小企客戶）

恒生3.09厘

同樣，南商全面降低0.2厘，1年只得3.6厘；集友微削半年0.05厘至3.55厘；東亞（00023）下調3個月年息0.1厘至3.45厘；但保持數碼新開戶同期的3.5厘。大新（02356）一周兩連減，調低3個月或以上年息，更撤半年及1年3厘息，兩存期現僅得2.8厘。

至於花旗減完又加不同存期，1年期提高0.1厘至3.2厘。

●優惠息月底截止 專家籲避險族趁早鎖定高息

順帶一提，不少優惠將於4月底截止，例如南商1年享3.8厘原本於下周三（26日）到期，但已於昨天（20日）提早下架。而虛擬銀行眾安（ZA Bank）為迎新戶提供7天年息10厘已於本周二（18日）屆滿。

面對持續4個多月的劈息浪，業界普遍不再順延超高息的截止期，專家忠告避險族宜趁特惠息仍在，鎖息須快手。

檢視本周的高息榜，以中長息又再大執位，先說1年期，南商削1年至3.6厘，失落雄霸近1個月的冠軍寶座；相反大眾銀行加至3.6厘而重返季軍。而早前大眾財務連番劈息，本周卻忍手，「財仔」以3.75厘超前頓變高息王。

●6個月高息榜執位 華僑永亨4.18厘吸大戶新錢 上限800萬賺息逾14萬

6個月方面，因華僑永亨搶全新客戶的大額新錢，突推4.18厘創新高息率，取代富邦而晉級一哥；如以存款上限800萬元計，大戶賺息逾14萬元。而信銀國際提高半年期0.2厘至3.6厘，也打入三甲列。

綜觀各存期的高息榜︰

7天︰恒生（00011）10.9厘

1個月呈雙冠王︰

＊富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元

＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月︰工銀亞洲3.8厘

半年期︰華僑永亨4.18厘

1年期︰大眾財務3.75厘

2年期︰招商永隆 3厘

●花旗：4大迹象美經濟轉差 儲局有機5月停加息

港息後向繫於美息，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，5月4日聯儲局仍有機會再加息0.25厘。但4大迹象反映美國經濟轉差，首先，美國上周公布消費者、進口和生產者價格，所有數據都明顯放緩。再者，緊縮的信貸環境和有紀錄以來最快的緊縮周期，促使物價壓力減輕。疊加近期美國不同就業數據亦轉弱，例如首次申領失業救濟人數開始回升。其四、實際零售銷售亦已下降，反映消費者或無法保持較高消費水平。

廖嘉豪認為，聯儲局有機會看到這種經濟轉變並暫停加息，如果美國經濟下半年陷入衰退，儲局甚至可能轉向減息。

港滙續在7.85低位徘徊，金管局今年已7度出手承接468.72億元港元沽盤，令4月20日銀行體系總結餘跌穿500億元，僅492.3億元，創自2008年11月近15年的海嘯後新低。

1個月拆息3連升，新近突破3厘，報3.07厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君