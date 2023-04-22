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【港元定存】港元半年定存最高4.18厘 大戶賺快閃息逾14萬

06:36 2023/04/22

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港元6個月定存4.18厘於本月底截止。

    點擊圖片放大

本港走資加劇，銀行總結餘跌穿500億元，跌至逾14年低位，部份銀行加定存息，華僑永亨推半年最多4.18厘，為指定理財新客提供專享額外獎賞，但將於4月30日（周日）截止，優惠名額有限，額滿即止。

上述4.18厘息分別由6個月3.58厘定存年利率，以及3,000元現金獎賞 （以100萬元計算，相等於加0.6厘年利率）兩部分組成，附帶條件是全新「華僑永亨宏富理財」客戶，斥100萬元全新資金，6個月定存年利率現為3.58厘，該行指若以183天計算，可賺取17,949元利息（利息會因實際存款日數而有所差異）；若再計及現金獎賞3,000元，共賺息20,949元。

而3.58厘的存款上限為800萬元， 每位合資格客戶僅可享現金獎賞3,000元一次。如以存款上限800萬元計，大戶賺息逾14萬元；若存款超逾800萬元或以上，客戶可向分行職員查詢定存優惠利率。

  • 最新定存計劃：
  • 信銀國際半年3.6厘
  • 大眾銀行1年3.6厘
  • 南商1年3.6厘
  • 集友半年3.55厘
  • 建行亞洲3個月3.5厘
  • 東亞3個月3.45厘
  • 創興3個月3.25厘
  • 花旗1年3.2厘
  • 大新半年及1年2.8厘

另集友搞搞新意思，旗下微信公眾號Chiyubank推出「運動友高息」小遊戲，已關注該行微信公眾號的個人客戶完成小遊戲後，即可獲得「健康存款188天」定期存款優惠券一張。門檻只需等值5萬港元，可享港元年利率3.45厘，或美元年利率4.55厘優惠。

遊戲連結如下，以微信打開︰https：//plugin.i-lzhd.com/eDgvmEKesxpYGVAf。

  • 4大行定存計劃︰
  • 1年︰中銀、滙豐及渣打3.4厘、恒生3.1厘
  • 半年︰中銀、滙豐及渣打3.2厘、恒生3.19厘
  • 3個月︰滙豐及中銀3.1厘、恒生3.09厘、渣打3厘（只供中小企客戶）

港息後向繫於美息，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，5月4日聯儲局仍有機會再加息0.25厘。但4大迹象反映美國經濟轉差，首先，美國上周公布消費者、進口和生產者價格，所有數據都明顯放緩。再者，緊縮的信貸環境和有紀錄以來最快的緊縮周期，促使物價壓力減輕。疊加近期美國不同就業數據亦轉弱，例如首次申領失業救濟人數開始回升。其四、實際零售銷售亦已下降，反映消費者或無法保持較高消費水平。

廖嘉豪認為，聯儲局有機會看到這種經濟轉變並暫停加息，如果美國經濟下半年陷入衰退，儲局甚至可能轉向減息。

  • 各存期高息榜︰
  • 7天︰恒生10.9厘
  • 1個月︰富融10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元
  • 3個月︰工銀亞洲3.8厘
  • 半年期︰華僑永亨4.18厘
  • 1年期︰大眾財務3.75厘
  • 2年期︰招商永隆 3厘

 

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

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