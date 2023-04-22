【港元定存】港元半年定存最高4.18厘 大戶賺快閃息逾14萬

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【日圓定存】日圓定存息最高5厘 花旗料圓滙最快半年內爆上120
本港走資加劇，銀行總結餘跌穿500億元，跌至逾14年低位，部份銀行加定存息，華僑永亨推半年最多4.18厘，為指定理財新客提供專享額外獎賞，但將於4月30日（周日）截止，優惠名額有限，額滿即止。
上述4.18厘息分別由6個月3.58厘定存年利率，以及3,000元現金獎賞 （以100萬元計算，相等於加0.6厘年利率）兩部分組成，附帶條件是全新「華僑永亨宏富理財」客戶，斥100萬元全新資金，6個月定存年利率現為3.58厘，該行指若以183天計算，可賺取17,949元利息（利息會因實際存款日數而有所差異）；若再計及現金獎賞3,000元，共賺息20,949元。
而3.58厘的存款上限為800萬元， 每位合資格客戶僅可享現金獎賞3,000元一次。如以存款上限800萬元計，大戶賺息逾14萬元；若存款超逾800萬元或以上，客戶可向分行職員查詢定存優惠利率。
另集友搞搞新意思，旗下微信公眾號Chiyubank推出「運動友高息」小遊戲，已關注該行微信公眾號的個人客戶完成小遊戲後，即可獲得「健康存款188天」定期存款優惠券一張。門檻只需等值5萬港元，可享港元年利率3.45厘，或美元年利率4.55厘優惠。
遊戲連結如下，以微信打開︰https：//plugin.i-lzhd.com/eDgvmEKesxpYGVAf。
港息後向繫於美息，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，5月4日聯儲局仍有機會再加息0.25厘。但4大迹象反映美國經濟轉差，首先，美國上周公布消費者、進口和生產者價格，所有數據都明顯放緩。再者，緊縮的信貸環境和有紀錄以來最快的緊縮周期，促使物價壓力減輕。疊加近期美國不同就業數據亦轉弱，例如首次申領失業救濟人數開始回升。其四、實際零售銷售亦已下降，反映消費者或無法保持較高消費水平。
廖嘉豪認為，聯儲局有機會看到這種經濟轉變並暫停加息，如果美國經濟下半年陷入衰退，儲局甚至可能轉向減息。
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特約記者︰曾桂芬
責任編輯︰李勝君