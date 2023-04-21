【儲局官員】洛根：美國通脹一直太高　希望看到勞動力市場出現改善

聯儲局將於美國時間5月3日公布議息結果，由於會議前一周為官員的「禁言期」（blackout period），故多位官員近期頻出現公開活動，發表對經濟及利率最新看法。達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）表示通脹一直太高，希望看到數據會有改善。

她指出，美國通脹率一直處於高位，聯儲局過去一年已加息4.5厘，以使經濟達到更好平衡。因此，希望看到通脹數據持續有改善，經濟如預期般發展，勞動力

市場和供需失衡等影響通脹的潛在因素發生變化。此外，她又表示自己一直有關注銀行業事件構成的壓力，整體經濟有多大程度影響。



洛根在今年聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權。

同場的聯儲會理事鮑曼（Michelle Bowman）補充，聯儲局現時正專注降低通脹，以支持經濟和收入增加，並補充強勁勞動力市場使成長型企業難以找到工人。

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編輯：葉志偉