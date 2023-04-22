【女性掌舵】帶動酒店團隊Work-Life balance氛圍　強調平等文化

▲ 今年初起，熊曉韻親自帶隊跑步小組，相信與員工一同到戶外紓緩緊繃情緒，讓團隊再度投入工作時更有效率。

酒店業必須不停地輪崗、日夜掌舵獲得晉升機會，對於很多女性而言，殊不容易。在酒店業打滾了30年的香港朗廷酒店董事總經理及朗廷酒店集團亞太區域營運副總裁熊曉韻（Sherona）身兼人母，花近了20年攀上高位。她直言，一路以來幸福地遇到好上司，「讓我可以在女兒成長過程中，從不缺席。」因此，她亦非常重視酒店業職場上的女性平權，積極提拔女高管。

近年從其「Z世代」的女兒身上，她也漸漸意識到Work-life balance（工作與生活的平衡）對於自己及人才團隊的重要性，開始會在工餘時間多健身。今年初，還親自帶隊啟動了不同小組活動如跑步小組，相信與員工一同到戶外放鬆身心，可以舒緩緊繃情緒，也能讓自己再度投入工作時更有效率。

【貼地管理】酒店女掌舵藉僱主口碑留人才 鼓勵團隊多試誤

一言一行影響團隊

作為一個領導者，她亦深深知道，其一言一行均對團隊士氣及建立團隊精神等，有著舉足輕重的影響。因此，為了提高管理效率，帶動及凝聚氛圍，她幾乎在每日的傍晚時分，都會親身到酒店大堂遊走一趟，與客人聊聊天及了解他們的需要。她回顧：

有次遇到有客人表示想去附近某茶餐廳體驗香港文化，我也親自帶路。

愈忙碌愈要輪流充電 關注團隊身心健康

酒店業漸漸走出「疫境」陰霾，Sherona表示，近月已開始走上非常忙碌的復常之路，因此在對內管理方面，也必須變陣，尤其需要關注團隊的身心健康。她強調：「在愈辛苦的時刻，愈需要讓每一位同事都有機會出去玩。」今年將復辦久睽3年，能夠面對面進行交流的Team building（團隊建立）活動。

她形容，由上年9月開始至今年初，隨著港府每次放寛防疫政策，也看到「Baby step（一小步）改善，並且每一步都對業務帶來正向發展」。

【賦權新世代】pandamart夥農夫漁場謀出路 傳承本地「血脈」

【文化式微】環保華服設計師盼傳承手藝 品牌注入創新可持續元素

舉例指，今年初港府放寬防疫措施，令市民終於可以迎來疫禁解除後的首個農曆新年，團隊也需要為後疫情時代積極部署，迎接復常境況。她透露，是次調整防疫措施更催谷了不少農曆新年「last minute」（最後一刻 ）交易，導致入住率可以在短短兩至三日內，達到雙位數增長。其中，MICE（會議展覽）產業客群、企業客戶等佔比均有明顯提高，而且大多的「lead time」，即從預訂客房到實際入住所需的時間都較快。

為了讓酒店集團保持營運有序，並且務求讓每一位團隊成員都有機會到戶外「充電」，她指，Team building活動將會分為8日舉辦

並且可以由各群組自由舉辦其感興趣的戶外Team building活動，並非由HR部門指定，絕不『假手於人』。

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：