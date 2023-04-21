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【商湯0020】商湯股價急瀉1成　危機在哪？

股市 17:20 2023/04/21

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【商湯0020】商湯股價急瀉1成　危機在哪？

商湯 （00020） 再陷制裁風險，危機在於被剔出國際指數，面對大股東沽貨下，承接力受考驗。據外電報道，拜登將限制美國企業投資中國包括AI等的部分關鍵領域，商湯應聲急挫11.4%，收報2.42元，成交達25億元。

商湯股價自1月底急升，由2.1元水平急升至3.1元，當時炒升的原因，不是AI熱潮，而是獲確認可納入國際指數，雖然面對軟銀清倉等大型沽壓，但股價仍反覆上升，運行在50天綫之上；到AI熱潮爆發，上海舉行發布會，股價更高見3.7元，股價自1月底累升76%。

隨着在制裁風險下，有可能被剔出國際指數，商湯今日股價正式失守50天綫，低見2.38元，接近打回原型，重返1月底起步位。

據聯交所披露，截至4月初，軟銀及阿里 （09988） 等仍分別持有13.95%及7.88%，當時因減持達到1%關口的披露門檻，預計減持仍未完。

值得留意的是，4月以來接貨主力為北水，共承接9.3億股，佔發行股數2.8%。其次美資券商花旗的倉位接貨1.8億股，或反映外資股東接貨情況。

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記者：譚志偉

港股 商湯－W（00020）
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