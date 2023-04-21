▲ 【體育用品股】中國動向全年Kappa零售流水跌中高單位數 門店全財年淨減158間

負責在內地營運體動品牌Kappa品牌的中國動向 （03818） 公布截至3月底的第四季度及上財年營運狀況。第四季度集團Kappa品牌店鋪，以不含Kappa童裝業務計算，整個平台零售流水按年錄得10%至20%中低段增長。上財年累計，整個平台之零售流水按年錄中高單位數下降。

中國動向第三財季同店銷售按年錄10%至20%中段下降，【第三財季營運狀況】

中國動向第四季度整個平台的同店銷售按年錄得10%至20%中低段增長。中國動向財年全財年累計，整個平台之同店銷售按年錄得中單位數下降。

截至3月底止，中國動向Kappa品牌店鋪數量為1,025間，較2022年03月31日淨減少158間。

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記者：宋佩恩