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【通脹回落】統計處3月消費物價指數　升幅較兩月前低

商業 17:47 2023/04/21

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香港政府統計處公布2023年3月份的消費物價指數。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，2023年3月份整體消費物價與1年前同月比較上升1.7%，較2023年1月份及2月份合計的平均升幅(2.1%)為低。

【百物騰貴】日本8成商品漲價　物價指數升幅繼石油危機後新高

政府發言人表示，基本消費物價通脹率回落原因，是在去年由疫情導致的供應干擾造成的高比較基數下，基本食品價格轉為按年下跌。能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格進一步明顯上升。大部分其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2023年3月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水(上升19.9%)、煙酒(上升18.7%)、衣履(上升6.3%)、外出用膳及外賣(上升4.5%)、交通(上升2.8%)、雜項服務(上升2.7%)，以及雜項物品(上升1.0%)。

綜合消費物價指數在2023年3月份錄得按年跌幅的類別為基本食品(下跌2.8%)、耐用物品(下跌2.8%)，以及住屋(下跌0.2%)。

【消費物價】本港2月通脹率按年升1.7%　比預期低

責任編輯：李智賢

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