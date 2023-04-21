德國罷工癱瘓鐵路網 4個機場亦受影響

德國各地鐵路工人周五（21日）舉行罷工，導致德國鐵路（Deutsche Bahn）服務基本停止。德國規模最大工會之一的EVG表示，罷工於當地時間凌晨3時開始（香港時間早上9時），至早上11時（香港時間下午5時）結束，但全日火車服務料受影響。

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EVG董事會成員Cosima Ingenschay表示，工會希望發出明確信號，不希望打擾乘客，而是打擊公司，所以決定在凌晨舉行罷工。德國鐵路公司表示，下午1點前的長途列車全數取消，罷工期間僅得少量通勤列車運行。

EVG要求加薪12%，或每個月最少額外加薪650歐元（約5,588.5港元）。但德國鐵路公司則提供加薪5%，及一次性支付2,500歐元獎金（約2.15萬港元），但方案被EVG拒絕。據悉勞資雙方將於下周二（25日）再次談判。

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德國另一大工會Verdi成員周五亦舉行罷工，影響國內4個機場，包括位於西部杜塞爾多夫（Düsseldorf）、北部的漢堡（Hamburg）、科隆/波恩（Cologne Bonn）及西南部的司徒加特（Stuttgart）。

受俄烏戰爭導致能源和食品價格飆升，工會施壓要求，工資上漲幅度和生活成本一直。當地航空業受疫情影響，正努力轉型，但近期當地通脹高企，3月通脹率達7.4%，令行業勞動力問題進一步加劇。

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責任編輯：李俊儀