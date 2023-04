【貼地管理】酒店女掌舵藉僱主口碑留人才　鼓勵團隊多試誤

▲ 作為團隊領袖必須「貼地」,香港朗廷酒店董事總經理及朗廷酒店集團亞太區域營運副總裁熊曉韻表示,幾乎每天傍晚時分,都會到酒店大堂遊走一趟,了解客戶需要。

作為團隊領袖必須「貼地」,來自新加坡的香港朗廷酒店董事總經理及朗廷酒店集團亞太區域營運副總裁熊曉韻(Sherona),不僅苦練出一口流利的廣東話,與年輕團隊溝通時還以「熊姐姐」自居,建立親切感,鼓勵員工參與帶動創新及溝通。

在酒店業打滾了30年的Sherona笑言,晉升至今日身處的高位,在個人工作及管理模式也有不同改變,由「以前可能會無日無夜地埋首工作」,到現時需要兼顧對外(客人)、對內(團隊)的需要,還愈來愈多接觸新世代人才,以及促進跨團隊合作解決危機等。

適時表揚新世代 提供海外交流

她留意到,近年的新世代人才普遍會「較進取地表達他們對職涯規劃及目標,甚至在應徵時已經有了非常具體的想法。」因此,她便常常提醒及反問自己:「要先明白了解這新世代有甚麼要求,為何要加入我們?」除了薪酬、年終花紅、膳食需求等,當中最關鍵的是,能夠適時賞識及表彰他們的付出,以及提供到海外交流的機會等。因此,該集團亦有設立「Langham Miles」獎勵員工。

現時朗廷酒店集團旗下擁四大品牌,在她協助營運的亞太區域之中,就有20間酒店及酒店式住宿,包括新推出以新世代為目標客群的酒店式住宿「奕凨」。她強調,不論在疫市中開業、經營酒店品牌,抑或是在人才戰中突圍,都必須建立識別度高的品牌形象,「最重要的因素是讓人建立美好回憶」以及「了解他們的喜好及需要。要讓客人、員工都感覺到你對他們無微不至的的關懷。」

與MD對話 平等對談方式進行

可是,她亦提到:「這句話說來容易,可是要做到卻很困難。」以管理人才方面為例,她分享,上任香港朗廷酒店董事總經理後,也花逾一年時間才能與員工成功建立良好溝通關係。

回顧在「初來報到」階段,的確難以在一時三刻內「深挖」員工的需求。於是,她啟動了身旁沒有HR團隊或其部門主管在場的「與MD對話」工作坊,「期望以平等的對談方式,並非採用嚴厲的掌舵人口吻及單向地溝通。同時採用他們的母語廣東話進行對話。」

其間,簡單及細微的問題如Locker位置、洗手盤水喉出水問題等,她都會迅速地為員工解決。她分享:「近日,就連洗碗洗煲的團隊都勇於表達了想法,表示想將制服改為更方便活動的Polo T恤。」

與團隊共勉之 並肩作戰

至面對近年這一場做夢也不會想到發生的世紀疫情,她坦言:

期間也沒有一本天書或者預言未來的水晶球,教曉我們該如何拆局。

即使擔任著領袖的角色與身份,也難以在每次遇到難題時,單靠一人之力或借鑒過去經驗,隨即想出所有解決辦法,「並需要依靠團隊之間互相合作,並肩而上。」

於是,屢屢出現一些連她都不懂處理的問題時,她都會以「It is okay to make mistakes」(犯錯也沒關係)共勉之,鼓勵團隊多去試誤,再從錯誤中去修正,「一齊試到得為止」。

疫下快速變陣 提供送餐上桌

早前疫情下,餐廳食肆成為病毒傳播的高危地點,就連最受歡迎的自助餐餐廳,也經歷生意慘淡的階段。她回顧,團隊初時想到推出轉向積極推廣新方案,請來網絡紅人舉辦瑜珈班,並提供時下流行、受愛美女性和健身族群推崇的低卡healthy bowl(健康餐盒),惟結果市場反應都是未如理想。

其後,團隊迅速調整策略:

知道客人還是偏愛吃自助餐,只是因為不太想外出拿取食物之後,就改為半自助形式,向每枱客提供serve on the table(送餐上桌服務),由廚師親自端出新鮮美食如龍蝦仔或其他時令美食。

另外在staycation(宅度假)方案的部署也如是,「需要不斷地,及時審視哪些方案較成功」。

強調服務帶入「Local touch」

保持服務水平方面,她指由Pre-arrival(預辦入住)那刻開始,已經要與客人溝通,了解他們的喜好及需要。要讓客人感覺到你對他們無微不至的的關懷。」包括清楚了解客人來自哪裡,是商務、情侶抑或家庭等類型的客人,是否需要連接房間或同層房間等,期望盡可能地提供度身定造、個人化的體驗。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

她又舉例指出,團隊會特別注意家庭旅行客戶,針對提供適合幼童年紀的設施,以及包含玩具及日用品等的Mini Luggage(迷你行李),「就連小朋友都可以擁有VIP(貴賓)體驗。」而且,她強調在酒店服務帶入「Local touch」非常重要,因此其酒店品牌較常以地道小食迎賓。

這些可能看似是微不足道的事情,但卻可以觸動到小朋友及家長的心,讓他們產生親近感。同時,藉此吸引到不少回頭客。

記者:張寶燕

