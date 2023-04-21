G7正考慮全面禁止對俄羅斯出口 峰會主辦方日本政府拒絕發表評論

《共同社》周五（21日）援引日本政府消息人士的話，指七國集團（G7）國家正在考慮對俄羅斯的出口實行近乎全面的禁止。

彭博新聞社週四也報導說，美國和烏克蘭的盟國正在考慮 「徹底禁止對俄羅斯的大部分出口」。報導稱，七國集團的官員在下個月的日本峰會之前正在討論這一想法。

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在被問及彭博社的報導時，日本內閣官房長官松野宏一說，政府知道這個消息，但避免對七國集團國家和志同道合的國家之間就可能對俄羅斯實施進一步製裁的交流發表評論。

松野在一次新聞發布會上說：「要結束俄羅斯侵略的關鍵是七國集團仍然團結一致，對俄羅斯進行嚴厲制裁，並對烏克蘭給予強而有力的支持。」

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記者：張瑋婷