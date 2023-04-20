【工業4.0】創科工業局「再工業化資助計劃」企業設智能生產線每條可獲1500萬資助

由香港無線科技商會（WTIA）舉辦、創新科技署全力支持的「工業4.0物聯領袖峰會」，近日順利舉行。峰會以「引領我城，智慧轉型」為大會主題，雲集了不少城中資訊通訊科技業界人士參與交流。創新科技及工業局副局長張曼莉主持開幕禮時表示，香港創科現今發展講求「科技產業化」，成果要商品產業化，發展更多新的行業和新的產業。

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張曼莉女士表示，香港創科現今發展講求「科技產業化」：上游基礎科研要鞏固強化、中游要轉化、下游成果要商品產業化，發展更多新的行業和新的產業，從而讓商界找到實際發展機會，令更多的市民受惠。張副局長亦提到國家二十大報告中提出要深入實施創新推動發展的戰略，強調將國家發展經濟的着力點放在實體經濟上，推進新型工業化，可見在發展先進製造業，促進數碼轉型是國家的重要政策，也是香港未來經濟及創科發展的重要一環。

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為了協助業界推進「新型工業化」，創新科技及工業局將於短時間內設立一位專職專責的「工業專員」，負責統籌督導新型工業發展，全力支持傳統產業利用先進技術如互聯網、人工智能、新材料、大數據等去實現升級轉型，提升競爭力和生產力。而為吸引更多海外及本地的企業在港設立智能生產線、刺激經濟增長和提供優質的就業機會，創新及科技基金的「再工業化資助計劃」會以1（政府）：2（公司）的配對形式資助企業，每一條智能生產線最高可獲資助1,500萬元。本港現有30條智能生產線，目標是5年內增加至130條生產線。

而在數碼轉型方面，香港生產力促進局已檢視了「科技券」如何幫助及優化企業業務流程，現在整個流程已較以往更快更有效率。另外，今年財政預算亦提出了由數碼港承辦的「數碼轉型支援先導計劃」，致力資助較少使用數碼方案的中小企，運用現成的數碼方案去升級及轉型。而在基建配套設施方面，當局亦會全速推進，包括落馬洲河套、北部都會區新田科技城、第二個先進製造業中心等等，期望這些設施均可提供更多空間去推進新型工業化的發展。

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撰文：鄭日棱