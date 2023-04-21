黃竹坑晉環四房戶月租6萬　創屋苑新高　業主享1.4厘租金回報

黃竹坑站港島南岸第一期晉環於2021年推出，當時吸引不少投資者入市。隨着屋苑落成入伙，租務成交開始增多，近期有四房雙套戶以6萬元租出，是屋苑迄今最大碼租務成交，但業主租金回報僅得1.4厘。

美聯物業楊家俊表示，晉環1A座高層A室，實用面積1,205平方呎，四房雙套間隔，日前以6萬元租出，實用呎租約49.8元，是屋苑租務最大額的新高價成交。

資料顯示，業主於2021年6月以5,018萬元購入上述物業，若以目前月租6萬元計，租金回報約1.4厘。

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