  • 25°C
香港時間 : 2023421日 (週五) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】珍酒李渡6979傳以10.82元接近下限定價　集53億

新股IPO 18:13 2023/04/21

分享：

分享：

【新股IPO】珍酒李渡6979傳以10.82元接近下限定價

內地高端白酒商珍酒李渡 （新上市編號：06979） 將下周四（27日）掛牌，據外電報道，珍酒李渡將以10.82元定價，接近10.78元的招股下限範圍，以發行4.9億股計，集資共53.1億元，勢成為2023年以來最大型新股。珍酒李渡公開發售部分孖展早前錄4億元認購，未獲足額認購。【珍酒李渡孖展部分】

今年新股市場首季共錄約65.3億元，按年減少約50%，新股集資額主要集中於2.3億至6.2億元，珍酒李渡集資額遠超今年第二名的燃料電池製造商億華通 （02402） ，集資額約10.6億元。與珍酒李渡同步招股及掛牌的梅斯健康 （新上市編號：02415） 亦以6.1億元打入首五名，據報將以下限9.1元定價上市。

排名 上市公司 集資額
1. 珍酒李渡 （06976） 53.1億元
2. 億華通 （02402） 10.6億元
3. 九方財富 （09636） 10.2億元
4. 美麗田園健康 （02373） 7.8億元
5. 梅斯健康 （02415） 6.1億元

珍酒李渡能否提振新股市場？

由於歐美首季爆發金融危機，新股市場未有受投行及機構投資者追捧，珍酒李渡據報獲美國私募股權KKR & Co.、中國投資者及對沖基金支持。有參與珍酒李渡交易的銀行家向外電表示，若珍酒李渡掛牌後走勢向好並引起機構投資者注意，或有助提振市場。

但亦有銀行家表示，珍酒李渡反應熱烈，不代表新股市場回暖，僅屬個別例子，因珍酒李渡為傳統企業，投資者可根據過去數據預測未來增長，估值較新經濟容易。

珍酒李渡於4月17日至20日招股，招股價介乎10.78至12.98元。

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】中國芯片廠長鑫存儲據報擬今年滬科創板上市　傳估值達145億美元

【新股IPO】王幹文倡允許散戶參與SPAC、改革現行機制　「虛擬資產風險更高」

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 經濟 孖展 集資 九方財富（09636） 億華通（02402） 梅斯健康（02415） 珍酒李渡（06979） 美麗田園醫療健康（02373）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌31點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）

下一篇文章

【中國經濟】商務部：首季網絡零售額按年增8.6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

壽康集團早洩治療中國三期臨床試驗顯示患者耐受性良好
壽康集團早洩治療中國三期臨床試驗顯示患者耐受性良好
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟金人數升至24.5萬　多過市場預期
【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟金人數升至24.5萬　多過市場預期
【美股期貨】道指期貨跌31點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌31點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款