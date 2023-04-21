【新股IPO】珍酒李渡6979傳以10.82元接近下限定價　集53億

▲ 【新股IPO】珍酒李渡6979傳以10.82元接近下限定價

內地高端白酒商珍酒李渡 （新上市編號：06979） 將下周四（27日）掛牌，據外電報道，珍酒李渡將以10.82元定價，接近10.78元的招股下限範圍，以發行4.9億股計，集資共53.1億元，勢成為2023年以來最大型新股。珍酒李渡公開發售部分孖展早前錄4億元認購，未獲足額認購。【珍酒李渡孖展部分】

今年新股市場首季共錄約65.3億元，按年減少約50%，新股集資額主要集中於2.3億至6.2億元，珍酒李渡集資額遠超今年第二名的燃料電池製造商億華通 （02402） ，集資額約10.6億元。與珍酒李渡同步招股及掛牌的梅斯健康 （新上市編號：02415） 亦以6.1億元打入首五名，據報將以下限9.1元定價上市。

排名 上市公司 集資額 1. 珍酒李渡 （06976） 53.1億元 2. 億華通 （02402） 10.6億元 3. 九方財富 （09636） 10.2億元 4. 美麗田園健康 （02373） 7.8億元 5. 梅斯健康 （02415） 6.1億元

珍酒李渡能否提振新股市場？

由於歐美首季爆發金融危機，新股市場未有受投行及機構投資者追捧，珍酒李渡據報獲美國私募股權KKR & Co.、中國投資者及對沖基金支持。有參與珍酒李渡交易的銀行家向外電表示，若珍酒李渡掛牌後走勢向好並引起機構投資者注意，或有助提振市場。

但亦有銀行家表示，珍酒李渡反應熱烈，不代表新股市場回暖，僅屬個別例子，因珍酒李渡為傳統企業，投資者可根據過去數據預測未來增長，估值較新經濟容易。

珍酒李渡於4月17日至20日招股，招股價介乎10.78至12.98元。

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

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記者：宋佩恩