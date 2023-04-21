  • 25°C
香港時間 : 2023421日 (週五) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】本港3月CPI升幅放緩、回落至1.7%　受食品價格下跌所致

股市 17:21 2023/04/21

分享：

分享：

【香港經濟】本港3月CPI升幅放緩、回落至1.7%　受食品價格下跌所致

港府周五（21日）公布3月消費物價指數（CPI），整體消費物價按年增加1.7%，較1月、2月的平均升幅（2.1%）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在3月的按年升幅亦為1.7%，主要是由於基本食品價格下跌所致。

港府指，在各類組成項目中，電力、燃氣及價格的升幅領先，按年增19.9%，其次是煙酒、衣履、外出用膳及外賣、交通、雜項服務，分別按年增18.7%、6.3%、4.5%、2.8%、2.7%，以及升幅最少的雜項物品價格，按年漲1%。

與此同時，基本食品價格在月内的跌幅領先，按年下跌2.8%，其次是耐用物品價格，按年減少2.8%，最後是住屋價格，按年微跌0.2%。

港府發言人表示，基本消費物價通脹率回落至3月份的1.7%，主要原因是去年疫情期間，供應受干擾造成的高比較基數下，基本食品價格轉為按年下跌。不過，能源相關項目價格則繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格進一步明顯上升。大部分其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，發言人指，本地成本壓力或會隨着經濟情況改善而增加，同時外圍價格壓力在一段時間內料會維持顯著。通脹壓力整體上可能會逐漸上升，但短期內應會保持溫和，港府會繼續留意情況。

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

相關文章：

歐美通脹高溫未退　利率預期再度回升

【英國經濟】英國3月通脹率降至10.1%　惟仍高過預期　食品成本急劇攀升

美國通脹持續回落　5月加息懸而未決

記者：伍鍵文

財政政策 經濟 香港 綜合消費物價指數 指數 紓困措施 CPI
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【儲局官員】洛根：美國通脹一直太高　希望看到勞動力市場出現改善

下一篇文章

【商湯0020】商湯股價急瀉1成　危機在哪？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

壽康集團早洩治療中國三期臨床試驗顯示患者耐受性良好
壽康集團早洩治療中國三期臨床試驗顯示患者耐受性良好
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟金人數升至24.5萬　多過市場預期
【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟金人數升至24.5萬　多過市場預期
【美股期貨】道指期貨跌31點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌31點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款