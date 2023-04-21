▲ 【香港經濟】本港3月CPI升幅放緩、回落至1.7% 受食品價格下跌所致

港府周五（21日）公布3月消費物價指數（CPI），整體消費物價按年增加1.7%，較1月、2月的平均升幅（2.1%）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在3月的按年升幅亦為1.7%，主要是由於基本食品價格下跌所致。

港府指，在各類組成項目中，電力、燃氣及價格的升幅領先，按年增19.9%，其次是煙酒、衣履、外出用膳及外賣、交通、雜項服務，分別按年增18.7%、6.3%、4.5%、2.8%、2.7%，以及升幅最少的雜項物品價格，按年漲1%。

與此同時，基本食品價格在月内的跌幅領先，按年下跌2.8%，其次是耐用物品價格，按年減少2.8%，最後是住屋價格，按年微跌0.2%。

港府發言人表示，基本消費物價通脹率回落至3月份的1.7%，主要原因是去年疫情期間，供應受干擾造成的高比較基數下，基本食品價格轉為按年下跌。不過，能源相關項目價格則繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格進一步明顯上升。大部分其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，發言人指，本地成本壓力或會隨着經濟情況改善而增加，同時外圍價格壓力在一段時間內料會維持顯著。通脹壓力整體上可能會逐漸上升，但短期內應會保持溫和，港府會繼續留意情況。

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記者：伍鍵文