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【億萬富豪 】Tesla股價大跌+SpaceX火箭爆炸 馬斯克蒸發近千億身家

理財智慧 20:10 2023/04/21

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億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日可算是禍不單行，除了Tesla股價大跌近10%之外，早前旗下私人公司SpaceX發射的巨型新火箭Starship亦發生爆炸，儘管只是以實驗目的為主的試射行動，但仍引起了不少人的疑慮。根據彭博億萬富翁指數，馬斯克的淨資產減少了126億美元（約982.8億元），為今年最大的跌幅。

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在電動車Tesla方面，連番的減價導致其盈利受挫，受產品價格下調影響，Tesla首季利潤按年大跌24%至25億美元，營業利潤率為11.4%，較去年同期的19.3%顯著下滑。而在SpaceX方面，公司在周四在美國德州試射歷來最大的新型火箭，雖然星艦在升空後解體，但SpaceX內部仍然為實現了試飛目標而歡呼；公司方面早前表示，只要火箭能順利飛離發射台就已經標誌著成功。

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目前馬斯克仍在全球富豪榜當中排名第二位，僅次於法國奢侈品商人Bernard Arnault。

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撰文：鄭日棱

 

 

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