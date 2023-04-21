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【Blackstone】黑石首季房地產業務的可分派盈利大減逾58%　期內資產管理規模達創紀錄的9910億美元

股市 16:41 2023/04/21

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【Blackstone】黑石首季房地產業務的可分派盈利大減逾58%　期內資產管理規模達創紀錄的9910億美元

黑石（Blackstone）首季房地產業務的可分派盈利下跌58.8%至5.35億美元，但管埋資產及管理費收入則持續增長。期內黑石僅出售44億美元的房地產資產，按年大跌54%，令房地產基金的淨變現額由去年同期的5.67億元，跌至約1000萬美元，反映息口上升及市場不明朗，削弱投資者對房地產資產的需求。房地產業務的新資金跌幅更大，按年跌73%至20億美元。

儘管首季房地產交易存在挑戰，但黑石管理的房地產資產總額按年增長11%至3318億美元。

持續向高收益房地產市場轉向

黑石其資產管理規模達到創紀錄的9,910億美元，投資者季內投入400億美元資金，過去12個月流入黑石的資金累計2,170億美元。

黑石董事長、首席執行官兼聯合創始人蘇世民表示，今年首季市場相當動盪，金融市場流動性收緊，為對抗通脹，聯儲局於一年內加息475點子，為1980年以來最大升幅，但黑石仍有能力超越市場，並持續向高收益房地產市場轉向。

對於房地產業務表現欠佳，黑石總裁、首席運營官Jon Gray指，建築貸款正逐漸收緊，對現有的業主是一大利好，未來新供應將減少，長期趨勢向好，現時物流佔黑石房地產投資組合約40%，而倉儲的市場租金一般以雙位數增長，對房地產業務未來仍充滿信心。

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