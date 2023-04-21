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【中免1880】海南消費疲弱 復遭瑞銀降目標價 中國中免股價跌3%

股樓投資 17:22 2023/04/21

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瑞銀發表報告，指海南省消費市道疲弱，把中國中免（01880）2023至2025年每股盈利預測下調27%至29%，並把目標價削減18%，由291元下調至238元，評級維持「買入」。

受到此消息拖累，中免今日（21日）股價收報177.2元，跌3.1%，最低曾跌4.1%至175.3元，創近3個月新低，成交額1.4億元。

延伸閱讀：【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月 另推薦6隻中資股【見下頁

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報告亦預期中免今年首季盈利將出現倒退，按年或最多跌10%，主要受綫上業務銷售開支增加拖累。不過，下半年隨著經濟復甦，海南旅客消費意欲回升，有利於集團利潤率獲得改善。

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記者：李兆明
 

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