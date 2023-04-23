【便利銀髮族外出】手機App配合AI預測需求　一站式預約重拾獨立自主

▲ 數碼港初創LOBA透過手機App提供點對點接載、陪診、輪椅出租等「一站式」預約服務，盼將樂齡科技融入社區。

本港人口高齡化，將樂齡科技融入社區，有助解決老齡化問題，以及推動居家安老普及有數碼港初創公司創辦人早前留意到，家中長者外出就診時遇上不愉快經歷，甚至因此產生恐懼，決定開發無障礙預約服務平台，盼透過提供一站式服務，包括點對點接載、陪診、輪椅出租等，讓銀髮族及行動不便人士重拾獨立自主。

不少地區出現高齡化，香港也不例外。港府多年來鼓勵長者居家安老，惟當中不少難題有待探討及解決，包括如何讓長者提升「數碼自信」，更普及使用樂齡科技等。

數碼鴻溝常見於年長一代，近年在疫情下，不少「老友記」開始學會使用智能電話。數碼港培育計劃初創企業LOBA創辦人林慧韻（Vivian）留意到，本港有近8成長者使用智能電話，因此研發手機App，盼更方便地提供智能預約。

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不少長者因為怕麻煩而拒絕求醫，Vivian亦是照顧者，她回顧在疫情期間，曾遇到最嚴重的情況：

雖然成功預約車輛，卻因為司機車速太快及緊急煞車等，導致家中長者不適，滑倒受傷及嘔吐，以後不敢再叫車。

因此令她萌生將在廣告公司從事市場營銷工作、曾研發電商配送服務平台的經驗，應用於是次研發無障礙預約服務平台。

她透露，研發期間了解過不同市場競爭者，少有解決到「每次叫車都要費時重複手動輸入同樣資料」等痛點，初期推出平台後亦留意到使用平台的用戶，大多預約其接載覆診及陪診員服務時，都較常有重複預約模式，包括指定同一地點、司機、陪診員。

她於是想到用AI模擬系統了解和預測老齡化社區的預訂需求。

例如用戶如果曾經給予陪診員5星評分，系統也會盡量在下一次預約時分派同一位陪診員。

擬開發廣東話辨識 毋須打字

無障礙預約服務平台LOBA由2021年成立至今，已有超過980位用戶，Vivian期望，5年內拓展服務至全港社區。因此，她亦計劃進一步開發廣東話語音辨識系統，期望透過該功能，用戶「將來連打字也不用打」，即可預約平台服務。預計將至少投入10萬元開發，最快會在今年6至7月推出新功能。

開拓B2C 構思遙距診症試點

去年初遇上疫情高峰期，Vivian坦言亦曾遇上營運危機，「長者一度因為擔心感染風險，停止採用預約服務。」她期後從數碼港的顧問服務取得支援意見，更轉型開拓B2C（企業對消費者）解決方案，構思遙距診症試點項目。

她透露，目前正與一間醫療集團合作，同時提供專科醫生遙距診症和上門應診服務。該服務雖未有在App對外正式開放，但至今已累積100名用戶。未來她還期望擴展服務範圍，如採購藥品、雜貨配送服務等，便利用戶。

記者：張寶燕

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