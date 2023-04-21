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【中國經濟】商務部：首季網絡零售額按年增8.6%

股市 18:08 2023/04/21

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【中國經濟】商務部：今年首季網絡零售額按年增8.6%

中國商務部公布，今年首季網絡零售額3.29萬億元（人民幣，下同），按年增長8.6%，其中，實物商品網上零售額2.78萬億元，按年增7.3%，佔社會消費品零售總額的比重為24.2%。

商務部指，電商新業態新模式蓬勃發展，季内，重點監測的電商平台累計直播場次數超4300萬場，累計觀看人次超3,600億人次，直播商品數超3,400萬個，活躍主播數超200萬人。

商務部表示，今年首季在線餐飲銷售額按年增加17.1%，監測範圍內所有省級行政區的在線餐飲銷售額按年增速均超7%；在線銷售的旅遊產品和景點門票、在線文娛銷售額按年分別增115.8%和19.2%。

此外，18類監測商品中，有6類商品增速超過兩位數。其中，金銀珠寶、通訊器材按年分別增長28.1%和18.5%。

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商品 經濟 社會消費品零售總額 銷售 中華人民共和國商務部 餐飲 中國
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