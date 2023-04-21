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雨後累售150伙　套現逾9億　5月招標推特色戶

股樓投資 16:45 2023/04/21

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星星地產主席及首席執行官陳文輝稱，旗下元朗雨後已取得入伙紙，有望能提早至今年8至9月左右開始入伙。全盤累售150伙，套現逾9億元，將視乎市況及建築進度，決定未來推售部署，最快有機會於5月以招標形式推出項目特色戶。其中26樓D室屬全盤實用面積最大單位，909平方呎，連803平方呎天台，室外面積共962平方呎，設有內置電梯，可直上私人天台，料可挑戰項目售價及呎價新高。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威分析，至今項目單位買家中，有7成買家為39歲或以下，可見項目深受年輕買家歡迎。地區方面，6成買家來自屯門、元朗及天水圍。

 

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 雨後 元朗 私人屋苑

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