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【馬雲行蹤】馬雲任港大榮譽教授　專注於金融、農業和企業創新研究　達成5年前退休目標

Hot Talk 16:04 2023/04/21

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【馬雲行蹤】馬雲任港大榮譽教授　專注於金融、農業和企業創新研究

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲近年周遊列國，但仍不忘教育下一代，而他更於香港大學重拾「老師」職份。馬雲將於4月1日起獲邀擔任香港大學管理及商業策略榮譽教授，任期三年，至2026年3月結束。他將專注於金融、農業和企業創新方面的研究。

從香港大學官網可見，馬雲將於港大經管學院（Business School）任教，並成為教學團隊一員。

【馬雲行蹤】馬雲回饋母校任港大榮譽教授　專注於金融、農業和企業創新研究

在2018年，當年他接受外媒訪問時大談退休生活，他指，「我想有一天，不久之後，我會回去教書，我覺得做老師會比做阿里CEO，我會做得更好」。他又指，「自己可以做一個老師，教導企業家，我不會叫自己做成功的商人，但我覺得自己在生活上很成功，經歷過不少艱難的決策，相信可傳授年輕人如何面對挑戰。」

同於2018年，馬雲曾獲得香港大學榮譽社會科學博士，以表彰他對科技、社會和世界所作出的重大貢獻。由此可見，馬雲今次回到港大教書既是實踐理想。

據內媒報道，馬雲公益基金會表示，確認於上個月收到港大的邀請，而加入港大與馬雲的創業經歷和理念高度契合。馬雲接受過四年的師範教育，當過六年大學教師，對校園滿懷感情、對教育抱有熱情，一直樂於和年輕人分享他的創業經驗。時隔三十年重回校園，他會和老師、同學們一起，繼續他對教育和企業創新等領域的思考和研究。

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編輯：姚卓然

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