【玄人‧峰語@iM網欄】術數談世界末日 如果世界將會走到盡頭....

跟朋友飯聚，很多時候我會成為被「訪問」的焦點，原因是朋友們在外邊聽過不少的荒誕的玄學傳言，都會問我是否真確。我很少去直接批評其他人的的見解，因為玄學世界太大，門派、學理多如繁星，可能有些知識自己也未有涉獵，不能動不動就否定非他說，以免成為井底之蛙。不過，對於有些譁眾取寵的觀點，我都會跟大家用邏輯去辯真偽。

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過去十年，相信大家也聽過不少世界末日論，尤其是適逢明年正式交接至「九紫離火」的二十年天運，象數代表戰爭、變革等火象屬性，而困擾已久的俄烏戰爭及中美爭拗升溫，大家亦會聯想到可能會發生第三次世界大戰，因此末日論不脛而走。因此，近日有一些玄學批算預測，指地球(不論美國、中國、香港)的世運算到2026年，之後就不能算下去，很多人會直接聯想到第三次世界大戰會開打，因為現今世代核彈、氫彈技術，很容易摧世界，而這亦是近日最多人跟我飯聚時所探討的問題。

首先，我們都是有腦之人，即使未必每一個人懂得玄學，但一定會懂邏輯。不論那一門占算學派：東方的八字、紫微斗數；西方的占星學；印度的吠陀占星術等，隨手拿來任何一門占算工具，都是有一套系統、步驟、因果，中心點去推算的。假設我們現在為或香港未來作批算，首先會以香港的出生時間作定位（現時以97回歸時間），然後在以此時間再順應「命算」引伸出來的相關五行或星體的軌迹作推算。大家要明白，五行及星體之軌迹是一如既住地運行，不會中途停止或消失。換言之，我們在批算過程，最多只會得出好與不好的預測結果，卻不會出現算不出來的一刻。因此，有人說計算不了2026年以後的世運，是毫無邏輯理據可言，大家亦不必太上心。

當然，大家會問另一個問題，是否星盤中有些毀滅性的象數出現，因而出現往後日子的東西也算不出來，情況好像一個正常人的命盤，百年歸老後的日子就算不出來？坦白說，要算一個人的死期，也未必每一個命盤也能做到，除非命盤有所謂的「突潮」(即有很明顯的特徵)，否則，我們最多是算到有大病或凶險而已。

再者，將批算套用在計算一個地方的運程，甚至乎世界大運，其實並非跟算人一樣，原因是任何占算學預測，都是一個象徵類象學說，一個象理可以代表很多事情，好比八字中的「財」，可以代表妻子、可以代表金錢、也可以代表親力親為地做事，最終在個人命盤上如何去解讀，就要望聞問切了。一葉知秋，占算學套用在人身上已如斯複雜，更何況是用來計算世界大勢?

暫時以我自己的觀算，未來仍有很長路要行，只不過不是我們過去平坦之路，因此大家也不用憂慮太多，活在當下，為自己過好每一天，對自己已是功德無量。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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