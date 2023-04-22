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【清酒新世界@iM網欄】 WAKAZE．三 日本釀酒技術結合法國原料

名人薈萃 09:00 2023/04/22

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WAKAZE是釀造現代清酒的酒藏，願景是「讓日本清酒成為世界清酒」，通過創新且可持續的清酒生產，創造一個人人都可以跨越國界自由享用清酒的世界，這是多麼偉大的想法。為了方便生產和推廣日本酒而把酒蔵設立在法國巴黎近郊的Kura Grand Paris釀造廠，不但使用法國產原材料，以及整個生產綫都在法國完成，並成功將WAKAZE的產品推廣到世界各地。

同場加映：【青姐話】輸人唔輸陣  睇埋 G7

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眾所周知，清酒大師森谷康市先生多年來一直是日本清酒行業的推動者，而WAKAZE曾接受大師的培訓，大師對兩位創始人有着重大的影響。WAKAZE根據法國氣候和現代人喜歡的口味混合並調整，釀造出不一樣的清酒。WAKAZE的背景包含三個部分，其中有傳統、科學與發明。

此外，WAKAZE為了更好做到環保的概念，在「釀造」過程中盡量減低對環境所帶來的影響，同時要對社會負責，酒藏一如既往地生產高品質的清酒，亦不會過度磨米，並盡量減少因酒米拋光而產生的米糠，同時為了實現零浪費，酒藏在生產梅酒過程中會加入上一手造酒剩下的酒糟。

酒藏忠於日本酒的規範、卻又不局限於其框架，靈活運用傳統釀造方法，持續生產出多款讓人充滿驚喜與嶄新體驗的清酒，更成功將日本傳統技術與法國精神互相結合，完美融合兩種文化。

WAKAZE作為發源於法國的清酒品牌，持續挑戰自我，尊重日本傳統同時亦成為開創新篇章的先鋒。酒藏精心培育法國當地原料，釀造出屬於他們的 Kura Master獲獎清酒，而得到這些獎項主要原因都是來自法國的啟發，WAKAZE使用在卡馬格種植的酒米和富含礦物質的天然法國水，加上有機法國酵母具有果香、花香和礦物質的香氣，因此出產的清酒比較特別。

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同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期  短期後市莫太悲

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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