【ESG】大灣區8大行業ESG表現升　綠色金融產品需求增

滙豐和中節能皓信今（21日）發布「滙豐大灣區ESG指數」，報告顯示，大灣區ESG區域指數在過去兩季有所提升，2022年第四季度和2023年第一季度分別達到120.27和117.26，按年增長4%和2%。

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滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，受惠於防疫政策調整以及接連出台的多項經濟支持措施，大灣區過去半年的經濟和社會發展均有顯著改善，帶動企業對綠色金融產品和服務需求增加。「大灣區GSSS（綠色、社會、可持續發展和可持續發展掛鈎）債券的發行規模於去年末季和今年首季分別按年增長71%和96%。」

大灣區ESG行業子指數的平均值在今年首季達到155.05，按年增長15%，指數內的8大重點行業（通訊服務、可選消費品、日常消費品、能源、金融、醫療保健、工業和房地產）整體ESG表現在過去兩個季度均有所改善。在綠色和可持續融資顯著增長的驅動下，金融行業的ESG表現在去年第四季度明顯提升，並在過去兩季與工業行業共同位居前列。醫療健康則仍是過去兩季中ESG表現提升率最大的行業。

報告同時聚焦可選消費品中的汽車和紡織服裝子行業，深入分析兩個子行業的ESG發展現狀及低碳轉型路徑。報告指出，大灣區具備強大的研發能力，優勢足以把握傳統燃油汽車轉型至新能源轉型的機遇，目前廣州已成為中國重要的新能源車生產基地，而深圳則在新能源車銷售和使用率方面保持領先。另一方面，紡織服裝業作為廣東傳統的支柱產業，正通過採用先進的生產工藝及鼓勵循環利用等措施降低排放，實現綠色轉型。

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責任編輯：歐陽佩

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