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【ChatGPT】香港首支人工智能創作歌曲《First Love》　製作單位分享妙用AI小貼士

科技 15:49 2023/04/21

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本地公司就推出香港首支由ChatGPT輔助製作的音樂作品《First Love》，製作單位Jamintheroom Entertainment亦分享利用AI製作歌曲的小貼士。

ChatGPT人工智能（AI）應用風頭一時無兩，同時帶動不同行業將AI融入，昨（20日），有本地公司就推出香港首支由ChatGPT輔助製作的音樂作品《First Love》，製作單位Jamintheroom Entertainment亦分享利用AI製作歌曲的小貼士。

音樂作品《First Love》由Jamintheroom Entertainment使用ChatGPT 3.5於3月初開始製作。Jamintheroom Entertainment（JITR）創辦人宋凌峰表示，作曲及歌詞都由ChatGPT 一手包辦，而我們初期以為AI會對電子舞曲（EDM）較擅長，畢竟EDM都由電腦合成，但結果並非如此。「我們發現ChatGPT對於爵士（Jazz）及Blues（藍調）音樂的掌握能力更高，出乎我們意料。」

【ChatGPT】香港首支生成式AI製作　音樂作品《First Love》面世

【網絡安全】ChatGPT付費帳戶需求增　專家籲小心交易盜用帳戶

《First Love》的作品監製譚錫森表示，AI雖然沒有感情，但反而更容易做出不同音樂模式混合的樂曲。

而人類就負責加入感情、human-touch，令音樂更富藝術感，更能突出人類的可貴。

對於使用ChatGPT創作歌曲，宋凌峰就總結出三大貼士：

  • 可指引加入爵士及藍調的和弦
  • 可指引其歌詞以非直接的形式（indirect）編寫
  • 指引寫歌詞時使用更多比喻，令歌詞更精彩豐富

Jamintheroom Entertainment（JITR）創辦人宋凌峰表示，作曲及歌詞都由ChatGPT 一手包辦，而我們初期以為AI會對電子舞曲（EDM）較擅長，畢竟EDM都由電腦合成，但結果並非如此。（李彥煒攝）

宋凌峰亦表示，不少人當看到ChatGPT的輸出並覺得古怪時，就會停止溝通，並認為AI已偏離軌道，但其實不是，這正正是AI進入創作狀態的啟示。「例如我們曾要求ChatGPT製作歌曲時加入小七和弦（Minor 7th chord），結果它就將全部和弦轉為小七和弦，這樣演奏出來的音樂雖然很奇怪，但亦是創意之一，當新穎意念出現，再加入適當的指令與指引微調，創作將更進一步地實現。」

【ChatGPT】ChatGPT日花70萬美元維持運作　OpenAI研發新芯片減成本

記者：李彥煒

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