【單位直擊】趕赴國外讀書　委託家人賣樓　荃德花園低層戶423.8萬沽

荃灣荃德花園有業主早前到國外讀書，所以授權家人放盤，單位最終減價46.2萬元易手。美聯物業鍾家豪說，荃德花園D座低層G室，實用面積341平方呎，日前以423.8萬元沽出，實用呎價約12,428元。

鍾家豪透露，原業主早前到國外讀書，所以授權家人賣樓，並去年8月放盤，當時開價470萬元，終減價46.2萬元，以423.8萬元沽出。從相片可見，單位內籠企理，可即買即住。

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資料顯示，原業主於2016年11月以360萬元購入，持貨7年，現帳面賺約63.8萬元，物業期內升值18%。

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