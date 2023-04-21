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【大行報告】富瑞：仍列為首選股份 中國電信估值極具潛力

股樓投資 20:18 2023/04/21

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富瑞表示，目前中國電信（00728）管理層繼續以2023年利潤取得雙位數百分比增長為目標，而且其估值極具吸引力，並仍然列其為首選股份，予目標價6元。中國電信周五（21日）收報4.33元。

 

【同場加映】溫股知新：內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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該行指出，中電信首季服務收入同比增長7.7%，EBITDA及淨利潤分別增長4.7%及10.5%，雖然其業績表現略遜該行預期，但該行亦認為1月份的疫情因素是可預期。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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富瑞續表示，中電信旗下產業數字化業務首季收入同比增長18.9%，比同業中聯通（00762）高15%；期內移動業務ARPU同比增長1.6%，推動該業務收入增長3.2%。

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責任編輯：鄭昊彤

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EBITDA 目標價 港股 大行報告 中國電信（00728）

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