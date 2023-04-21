【大行報告】野村：消費者信心仍低迷 料京東物流恢復需更長時間

野村表示，京東物流（02618）的業務或需要更長的時間才能完全恢復，另外京東（09618）旗下社區團購服務京喜業務縮減，亦對內部收入帶來壓力。該行將其全年收入預測下調2%，維持「買入」評級，目標價從18元下調至17元，對應2024財年預測市盈率28倍。京東物流周五（21日）收報12元，跌幅2.9%。

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

該行預計，京東物流今年首季收入將按年增長34%，雖然較市場普遍預期高出2%，但剔除德邦快遞整合的影響後，總收入料按年增長7%，較去年第四季的13%放緩，主要因今年1月份疫情影響物流運力、消費者信心依然低迷。撇除德邦，該行預測公司下半年收入按年增長13%，較上半年增長約8%加快。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：鄭昊彤