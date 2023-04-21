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【大行報告】野村：消費者信心仍低迷 料京東物流恢復需更長時間

股樓投資 19:18 2023/04/21

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野村表示，京東物流（02618）的業務或需要更長的時間才能完全恢復，另外京東（09618）旗下社區團購服務京喜業務縮減，亦對內部收入帶來壓力。該行將其全年收入預測下調2%，維持「買入」評級，目標價從18元下調至17元，對應2024財年預測市盈率28倍。京東物流周五（21日）收報12元，跌幅2.9%。

 

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

該行預計，京東物流今年首季收入將按年增長34%，雖然較市場普遍預期高出2%，但剔除德邦快遞整合的影響後，總收入料按年增長7%，較去年第四季的13%放緩，主要因今年1月份疫情影響物流運力、消費者信心依然低迷。撇除德邦，該行預測公司下半年收入按年增長13%，較上半年增長約8%加快。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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港股 大行報告 京東物流（02618） 京東集團—SW（09618） 買入 目標價 運輸

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