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【券商點睇】第三季收入及利潤超預期 繼續看好新東方前景勝預期

股樓投資 18:06 2023/04/20

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新東方（09901）日前發布第三財季業績，美銀證券表示，公司期內收入及利潤均勝預期，收入按年增23%至7.54億美元，較預期高5%，相信主要由課外輔導及高中業務支持。該行將集團2023至24財年的non-GAAP每股盈測提高25至30%，並將目標價由37.1元上調至42.7元，重申「買入」評級。新東方周五（21日）收報35.9元，升幅2.1%。

 

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

在眾多教育領域集團中，該行繼續看好新東方，因公司具備多個業務增長引擎，前景表現好於預期，帶來潛在的盈利增長，且具有吸引力的風險回報及未來增加股東回報策略。

 

【聯通季績】 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%【見下頁

    點擊圖片放大
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該行亦指，集團的核心業務勢頭可能會在疫情後需求復甦和份額增長下保持強勁，而入學人數或會顯著增加，可引申至以美元計的收入增長53至57%的強勁預期。

 

同場加映﹕【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
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記者：鄭昊彤

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