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Twitter刪舊認證 馬斯克自費幫3名人留「藍剔」

環球社會熱點 15:38 2023/04/21

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社交平台Twitter周四（20日）起，去除未有訂閱的舊「藍剔」認證，大批名人因此變回普通用戶。但有人發現，早前表明不會訂閱新「藍剔」的3位名人竟然仲有「藍剔」，CEO馬斯克（Elon Musk）回應稱是免費幫他們安排。

Twitter取消認證「藍剔」 如何辨別名人帳戶真偽？ 【下一頁】

美國籃球明星勒邦占士（LeBron James，簡稱LBJ）﹑懸疑驚慄小說家史提芬京（Stephen King）及老牌演員沙特納（William Shatner）曾極力反對新「藍剔」制度，更表明不會花費訂閱。

但有網民發現，在大批名人失去認證「藍剔」時，3人仍然保有「藍剔」。美國科技新聞媒體《The Verge》向LBJ媒體顧問Adam Mendelsohn查詢，確認LBJ未有付費取得新「藍剔」，並收到Twitter電郵，告知馬斯克免費贈送LBJ訂閱。

馬斯克其後在Twitter回應時表明，只有LBJ﹑史提芬京及沙特納由他自費讓3人繼續獲得「藍剔」。

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美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」 【下一頁】

史提芬京對自己繼續有「藍剔」感驚訝，表明自己會訂閱或無提供電話號碼驗證。馬斯克則簡單回覆一句，並配上雙手合十emoji，

「唔使客氣。」（You’re welcome.）

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責任編輯：吳漢培

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