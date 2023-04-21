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【麥當勞MCD】凱雷據報就麥當勞中港業務引入新投資者　尋求業務估值逾600億元

股市 15:10 2023/04/21

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https://dynamic.hket.com/article/Rbkv

外電引述消息報道，凱雷集團（Carlyle Group）正計劃就麥當勞（美：MCD）中港業務持股引入新投資者，並為有關業務尋求估值約80億至100億美元（約628億至780億港元）。報道指，有關考慮仍處於初步階段，當未有最終決定。

麥當勞於2017年向中信集團 （00267） 、中資信本及凱雷出售中港業務80%股權，作價21億美元，其後中信將手持的麥當勞股價售予中信資本，現時凱雷與中信資本旗下信宸資本共同持有麥當勞中港業務，當中凱雷持股28%。

麥當勞：中信及凱雷的長期持續增長承諾不變

報道指，中信及凱雷計劃將麥當勞中港業務持股，轉移至一個新的投資工具，讓兩家公司可隨時出售股權，並保留控制權。

麥當勞中國發言人稱，公司股權結構並無變化，中信及凱雷對公司長期持續增長的承諾仍然持續。凱雷及信宸資本均沒有回應。

自2017年出售持股以來，麥當勞在中港的店舖數量增逾1倍，當中內地分店數目約5200間，香港分店約250間，並擬於今年開設800至1000間分店。

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編輯：陳韻妍

美股 中信股份（00267） 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 麥當勞 香港
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