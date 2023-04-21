港企科研濾網5分鐘殺病毒　揚威國際有望年內推家用版本

▲ （左起）香港理工大學機械工程學系客席副教授羅國湧博士、環球行政商務有限公司(WEC)集團行政總裁梁善為先生、世界綠色組織行政總裁余遠騁博士、香港註冊專門承建商（通風系統）協會主席蕭一鳴先生、WEC Air Filtration Limited (WAF) 市場推廣及銷售總監周家德先生、香港置地(物業管理)有限公司物業營運部董事及主管梁進源先生、WEC Air Filtration Limited (WAF) 技術總監梁永泰先生出席C-POLAR™️空氣過濾技術科研成果發佈會。

在新冠疫情看似退卻之時，全球22個國家近日再次發現變種病毒，隱憂再起。然而，早在兩年前已有本地初創企業研發出革命性濾材，可應用於冷氣機、空氣清新機及口罩，在氣流中攔截並殺滅包括新冠病毒在內99.9%細菌及病毒。該技術在短短兩年間獲多個聯邦政府青睞，現於美國、加拿大及香港200多個物業安裝及應用，更與英國國民保健署合作生產保護物料，有望今年底進軍本地家庭市場，廣泛應用。

▲ 理大機械工程學系客席副教授羅國湧博士（右）及世界綠色組織行政總裁余遠騁博士（左）均認為C-POLAR即時殺毒特性可進一步保障企業員工

被命名為C-POLAR™的創新技術，正是物理學原理「陽極化矩陣」的縮字，由港青柯俊賢及拍檔研發。技術使用陽離子聚合物吸引帶負電荷的病毒、細菌及黴菌，攔截繼而將其包膜撕破。病毒隨後在濾材上分解，徹底被殺滅，過程只需5分鐘。協助研發的香港理工大學機械工程學系客席副教授羅國湧博士指出，市面上一般高效濾網雖能隔絕大部份病毒，但生物性污染物會殘存在濾材上，當機器再次啟動或替換濾芯時，病毒仍能隨氣流傳播，而C-POLAR™原地殺滅的特性正好解決問題，效能更持續長達六至九個月。

▲ C-POLAR塗層可用於只有5毫米薄的濾芯上，可直接加疊於機器本身的濾材上。

低風阻不耗電 加國政府有意採用節省能源成本

是項技術已獲多國實驗測試證明功效，亦通過世界衞生組織及聯合國糧農組織批核。目前柯俊賢身在加拿大繼續研發，發現C-POLAR™高效環保的特性最吸引西方國家。皆因一般醫院級濾網用密度阻隔病毒細菌，風阻力約為250Pa，阻礙空氣流動，亦增加能源消耗；但C-POLAR™物料只須塗於纖薄材質即能殺毒，風阻力僅為15Pa，可大幅省減空調用電量。

▲ 柯俊賢目前身在加拿大繼續研發工作，喜獲當地政府認證其技術效能及環保效益。

柯俊賢舉例指：「一間普通大小醫院的換氣率為了疫情而提升至每小時7次，每小時要多付100至400英鎊（約為港幣930至3900元）電費。」加拿大政府實驗證實，C-POLAR™處理氣溶膠的效率比當地同類常規產高25.65倍。「如果C-POLAR™能令換氣率調較至疫情前的水平，整個社會或可將節省的金錢用於更有需要的地方。」

去年4月率先投入市場 將推家用空氣清新機濾網

濾網於台灣生產，現時美國和加拿大有物業已經採用C-POLAR™濾網，香港置地物業管理公司從去年4月起亦有在辦公室及大型商場安裝，其物業營運部董事及主管梁進源先生表示，C-POLAR™的風阻甚低，有助減少用電量，是決定採用的原因之一；另會展、科技園、浸會醫院及恆隆地產旗下部份物業亦已使用該濾網。

▲ 代理商WEC集團行政總裁梁善為透露將於本年內將C-POLAR濾芯帶入家用市場。

C-POLAR™香港區獨家經銷商WAF透露，下一階段將在港拓展空氣清新機市場，顧客只需要在現有空氣清新機上自行加裝新型濾網，即可大幅改善家居空氣質素，更計劃於年底推出冷氣機濾網，全面進軍家居市場。

(特約)