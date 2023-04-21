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Twitter取消認證「藍剔」 如何辨別名人帳戶真偽？

環球社會熱點 15:05 2023/04/21

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社交平台Twitter的新「藍剔」計劃正式落實，所有此前獲認證身份但現時未有付費人士，亦會被除下「藍剔」。被除下藍剔的名人包括教宗方濟各、微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）和美國前總統特朗普（Donald Trump）等，而樂壇天后Taylor Swift和Beyoncé等名人仍有保留。

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由於現時藍剔只需付費就能獲得，即持有人真實身份未必與帳戶相同。情況引來外界疑慮，如何才能辨識帳戶真偽。Twitter則指，只會在顯示的名稱和個人相片的帳戶上放置標誌，且帳戶需設立逾30日，和在過去30日內保持活躍的要求。若近期曾修改帳戶名稱、或更換相片亦不會獲得藍剔標記。

有分析指，現時判斷帳戶真偽唯一辦法是透過其他網絡交叉認證。以《衛報》為例，帖文署名旁邊附有作者本人的Twitter帳戶。

Twitter改標「受政府資助69%媒體」 加拿大廣播公司狠批「胡鬧」 【下一頁】

Twitter現時將政府相關的帳戶，如美國總統拜登（Joe Biden）等，用灰色剔認證。但計劃並未涵蓋所有政治人物，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）有灰色剔認證，當地眾議院反對黨領袖達頓（Peter Dutton）則自行參加藍剔收費計劃。

Twitter亦會給予媒體機構黃色剔認證，但由於企業上周開始標識部分媒體為「國家附屬機構」（state-affiliated）和「政府資助」（government funded）等，措施已令美媒NPR停止營運其Twitter帳戶。

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責任編輯：李俊儀

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