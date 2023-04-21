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40年前25.6萬購沙田第一城　長情業主現勁賺25倍離場

股樓投資 15:13 2023/04/21

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再有長情業主沽貨離場，藍籌屋苑沙田第一城有三房單位新近以655萬元易手，較1983年的購入價勁升約25倍。中原地產黎宗文說，沙田第一城30座低層B室，實用面積451平方呎，三房間隔，4月時叫價700萬元，終減價至655萬元易手，實用呎價約14,523元。

資料顯示，原業主於1983年以25.6萬元購入單位，持貨40年，現賬面賺約629.4萬元離場，物業期內升值約25倍。

據了解，買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即賺入單位自住。談到近期市況，黎宗文說，新界東市場焦點落於一手，搶去二手注意力，沙田及大圍區本月至今暫錄約75宗二手成交，按月跌約25%。

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撰文 : 黃卓賢

沙田第一城 中原地產 二手市場 私人屋苑

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